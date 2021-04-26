港大冲洗療法 治牙骱痛更有效

當出現關節性牙骱痛，一般會採取「保守治療」，例如處方消炎藥、物理治療、進食柔軟食物，和使用咬合夾板減輕關節疼痛和改善張口度。若效用不顯著，醫生會嘗試做「顳下頜關節冲洗術」的微創療法，在顎關節放入兩支針，灌入生理鹽水冲洗關節，把發炎物質和纖維組織冲走，減低關節負壓力，亦可注入透明質酸潤滑關節。該冲洗術在1990年代起開始普及，風險低，成功率高達80%至85%。

港大牙醫學院口腔頜面外科臨牀助理教授李廸信（首席研究員）和臨牀副教授梁耀殷研究發現，經過6周的冲洗術結合咬合夾板的綜合治療，比採用保守治療，更能減低疼痛感；而張口度（MMO）方面，綜合治療者於第6周能張口平均至正常的40.8毫米，受保守治療的病人則只有30.5毫米。

李廸信稱，一般而言，關節性牙骱痛病徵持續出現3個月或以上，會被診斷為慢性痛症，這時已失去早期治療的良機，病情更難處理。若把冲洗術作為首要治療，便有機會預防病情演變成慢性痛症。