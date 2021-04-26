官津小學離職教師增5% 局方：浮動常見 流失率大致平穩

根據教育局回覆特別財委會的另一提問，撇除已達退休年齡而離職的教師，在公營中小學本學年暫有約1400名教師離職，人數較上學年升約2%（30人）。

公營中小學流失率維持3.1%

若以流失率計算，即離職人數佔上一學年9月中有關教師總數的百分率，維持在3.1%（見表）。

本報向局方查詢細分中小學的流失率，教育局回覆稱，2015/16至2020/21學年，公營中學和小學的流失率大致相若，相差0.1至0.4百分點不等。

資助小學校長會名譽主席張勇邦說，任職津貼學校教師退休時獲公積金保障，而在官立學校屬公務員的教師享有更多福利，故估計離職的是較年輕的教師，因退休福利對他們「綑綁沒那麼大」。

他又說，身邊的校長不多討論校內教師離職問題，但知道有個別教師因舉家移民而離職。張認為公營小學教師團隊暫時仍穩定。

校長料多年輕教師 未憂青黃不接

過去一年有小學教師遭當局取消註冊，學校亦要推展國安教育，張勇邦認為教師毋須過分擔心相關的事，校長可能壓力更大。他認為校長需助教師應對有關改變以「穩軍心」，當局及學校法團校董會亦要給予教師信心，讓教師團隊保持穩定，繼續專業發展。張又說，一直以來「有人辭官歸故里，有人夤夜趕科場」，學校仍接獲不少教師求職申請，不擔心業內青黃不接。