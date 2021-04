【明報專訊】在英國讀書的時候學會了不少新字,當時感到很新鮮,好像身處在同一地球,原來有不一樣的空氣。最近在讀《游牧人生》,眼前突然出現了那時候認識的一個新字:Caravan。在劍橋網上字典這樣寫道:A wheeled vehicle for living or travelling in, especially for holidays, that contains beds and cooking equipment and can be pulled by a car。我當時很渴望入住這種旅遊車暢遊蘇格蘭,多麼的自由啊,但那時的我根本不懂得開車,想不到《游牧人生》一書,徹底改變了我對Caravan的想像。