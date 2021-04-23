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2021年4月23日星期五
語文同樂 第506期
潮看文史：醫（ji1） 者（ze2）
潮看文史：懸壺助人 動輒戮身
時代沉思：家如水般流──讀《游牧人生》
浮城光影：一個現實的追夢者——與黃修平導演對談
字旅行間：異國的家鄉
放空標點：小吉就好
綜合精練．書信：環保意識 整合拓展示例
古典今用：粗茶淡飯，不減濃情厚意
周圍「中」：一竹篙打一船人
周圍「中」：一探究竟才下定論
答案
時事中文：荒校變展館
答案
人生教練：開國大將 韓信
講故事：小貝殼的顏色
潮看文史：懸壺助人 動輒戮身
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【明報專訊】巫醫
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潮看文史：醫（ji1） 者（ze2）
潮看文史：懸壺助人 動輒戮身
時代沉思：家如水般流──讀《游牧人生》
浮城光影：一個現實的追夢者——與黃修平導演對談
字旅行間：異國的家鄉
放空標點：小吉就好
綜合精練．書信：環保意識 整合拓展示例
古典今用：粗茶淡飯，不減濃情厚意
周圍「中」：一竹篙打一船人
周圍「中」：一探究竟才下定論
答案
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答案
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古典今用：粗茶淡飯，不減濃情厚意
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