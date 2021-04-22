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2021年4月22日星期四
常識天下 第213期
竹篙灣「隔離試場」 全程錄影 隔窗監考
「IT增潤計劃」伙伴女校：年年超額報名需加班
世界閱讀日 圖書館推「走讀歷史建築」影片
歷史建築保育
時事議題：歷史建築保育政策
時事議題：保育政策爭議
時事議題：答題指引
透視權利：疫情加劇貧困 童婚恐增
圖表拆解：中小學生 精神健康轉差
摘星拆解：全球化與分配不均
新聞測驗：
新聞測驗：答案
日本賞櫻季節
真假fun一fun：賞櫻為一年之始
新聞有常識：埃及木乃伊「搬家」
新聞有常識：答案
世界幹什麼：建銅像浪費資源？
時光之旅：4月22日——世界地球日
新聞有常識：答案
【明報專訊】■Mind map
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