教育
常識天下 第213期

新聞有常識：埃及木乃伊「搬家」

【明報專訊】到埃及，看木乃伊、金字塔、獅身人面像等幾乎是指定的行程，當地增設新旅遊熱點——埃及文明國家博物館，吸引遊客前往，為此，原本安置在埃及博物館的木乃伊也要搬家，過程隆重。

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