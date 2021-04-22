「IT增潤計劃」伙伴女校：年年超額報名需加班

學3D打印編App 學生：增參賽機會

「中學資訊科技增潤計劃」2015年開展，政府資訊科技總監辦公室選擇8間中學作為伙伴學校，提供共500萬元資助，8年間為中二至中六學生額外設增潤班學習進階IT知識。李潤佳稱，資助主要用作師資培訓及邀請與業界公司、IT培訓組織等合作，令學生接觸到最新科技。

聖保祿學校中六學生杜穎潼稱，自初中開始上增潤班，學過3D打印、機械人、編寫流動應用程式等，課程讓她有更多參賽機會，前年曾參加製作士多啤梨機械人比賽，製作出以人工智能分類士多啤梨的機器，更贏得前往英國考察的機會，其間啟發了她對科學傳播的興趣，冀可入讀相關學科。

李潤佳說，學校開辦IT課程，目的是引起學生興趣，培育出具備科技能力的人才，他舉例有學生想從醫，希望學校產出的醫生懂得應用IT，「因為未來醫生可能用機械人做手術，以電腦視覺檢視X光片」，將IT技能應用到不同領域。

實驗室計劃擴至小學 3年資助40萬

資科辦高級系統經理（產業發展部）孫宇萬稱，去年推出的「中學IT創新實驗室」將取代增潤計劃，所有公帑資助的中學都可申請3學年最多100萬元資助，冀資助可助學校舉辦更多IT相關課外活動，創造氛圍，提升學生興趣及增長資訊科技知識。計劃將推展至小學，名為「奇趣IT識多啲」，預計下學年起接受申請，3學年最多40萬元資助。

明報記者