竹篙灣「隔離試場」 全程錄影 隔窗監考

寢室變考室 欲如廁需伸「告示卡」

考評局昨發表網誌，講述竹篙灣檢疫中心試場安排（見圖）。有關考生會於獨立房間應試，房間原先是一般寢室，設供考生應考用之桌椅、錄影設備；房內雖有牀鋪，但考試期間考生必須留在錄影範圍內座位。考評局稱，截至昨日中午，接到兩名考生申請於竹篙灣檢疫中心應考；他們將先後於4月23日及4月26至30日期間應試。

考評局稱，考生若須強制檢疫，應盡量在考試前最少3個工作天，連同相關證明文件向考評局提出書面申請於檢疫中心應考文憑試。局方會盡量安排，如最終未能趕及安排於檢疫中心應考，可按機制申請評估成績，即評審成績最高可達第5級。

教育局長楊潤雄昨於facebook稱，DSE考生大多在早上7至8時使用公共交通工具前往試場，希望全港僱主容許員工彈性時間上班，盡量分散高峰時間公共交通人流，讓考生順利到達試場，尤其是4個核心科的考試日子，即4月26至30日及5月3日。

崇德書院停做試場 280考生需跨區

此外，位於元朗的天主教崇德英文書院早前有一名中三生確診，考評局稱，經了解學校情况及諮詢衛生防護中心後，暫停天主教崇德英文書院於4月23、24及26日做DSE試場，涉及視覺藝術、化學及通識教育科考試；5月3日起恢復做試場。

約280名受影響考生，將會分別轉往屯門嗇色園主辦可藝中學及考評局荔景評核中心的試場應考上述科目的考試。