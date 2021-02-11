教協被拒介入803基金覆核案

基金挑戰教局拒公開專業失當教師

司法覆核申請人為803基金，答辯人為教育局長。教協本月初要求介入聆訊，並呈上教協投訴及權益部主任譚耀宏的誓章，當中提及4宗教師個案，他們的個人資料被公開後，曾收到電話騷擾，有人甚至需接受心理和精神治療，有關情况均於2019年6月後發生。教協認為個案能為法庭提供實際例子，加強公眾對本案判決的信心。

法官周家明稱，觀乎本港目前環境，當市民的個人資料被公開，便有被「起底」風險，情况普遍，毋須進一步證據，質疑教協如何進一步協助法庭。教協一方回應稱，法庭可透過實際例子，了解教師遭受的「起底」程度。

教協呈教師起底實例 官稱無助聆訊

基金一方則反對，稱本案已涵蓋不同角度的議題，教協的個案亦未知是否與社會事件有關，相關投訴未知是否成立，認為教協未能進一步協助法庭，並要求教協支付10萬元訟費。教育局一方則對教協的申請表示中立，惟對教協是否能協助法庭有保留。

周官最終認為，雖然他接受教協出於良好目的而申請介入，但教協在法律和證據方面均未能進一步協助法庭，決定駁回申請。周官稱本案性質簡單直接，認為基金一方要求的金額過多，下令教協支付5萬元訟費。

【案件編號：HCAL 1969/20】