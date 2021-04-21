四度延期 中大校友評議會周六開大會

被指「黃藍之爭」 無登記可列席

2020周年會員大會原定去年7月舉行，因疫情而四度延期。據校友評議會上周發出的議程文件，是次大會將選出新主席及兩名常委，並通過2019周年會員大會會議紀錄。

中大學生會前副會長、中大校友捍衛院校自主關注組成員馮家強稱，早前曾發起聯署，要求校友評議會召開特別會員大會，討論被中大「割席」的學生會「朔夜」事宜，包括譴責中大、要求中大撤回聲明等，惟遭常委會拒絕。他說，雖然今次周年大會沒有討論有關事宜的議程，但校友評議會有責任討論校政，常委會早前禁止召開特別會員大會是不合理及違章，校友有責任向常委會提問。他又提醒，縱使校友無登記出席，仍可在場列席會議。

今次選舉由校友評議會副主席郭碧蓮及常委楊于銘競選主席；而區議員盧俊宇及前區議員李軒朗則與常委王翠虹及李廣宇競逐常委，被稱為「黃藍之爭」，加上選舉結果將影響循該會進入中大校董會的名單，是次大會早前獲校友空前關注。