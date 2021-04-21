疫下備試 基層生難上難 「不抱怨，改變心態面對」

張同學中四起獲「補天」編配數學導師，不過她稱因疫情，面見補習次數大減，要轉以網上會議程式請教導師。她多數時間靠自己做數學練習，惟有時看完題目附上的答案後都不懂解題，「為何答案那麼簡短，但我想極都想不到」。張說同學水平與其相近，家人又不懂解答其疑難，她欠缺導師在旁解釋，只好自己多花時間理解。

電腦聲畫不同步 自修室停開礙溫習

疫情下電子學習大行其道，張同學原本冀申領免費手提電腦以助學習，不過父親覺得有其他家庭更需要免費電腦，着女兒「有（電腦）就用住先」，而任職保安員的張父疫情期間抱恙，不時覆診、出入醫院，手停口停下收入減少，故張同學亦未有花費買新機，僅靠家裏唯一一部聲畫不同步的電腦上網聽課、補習。

因疫情自修室停開，張同學轉為留家備試。她說家裏以布和夾板分隔不同空間，自己沒有獨立房間，唯有調整溫習次序，為自己創造獨處空間。她白天趁家人出門工作，爭取時間專心操卷，不需費神收看的教學短片則留待晚間觀看。她亦獲家人體諒，他們在她溫習時會將電視靜音，又不會「搶Wi-Fi」，免拖慢她上網網速。

倘疫情不曾存在，張同學備試表現會否不一樣？她稱自己有過類似想法，「但這些事迴避不到、控制不到，那你就要改變心態去應對它，而不是只管埋怨」。她說有別於以前日復日地跟隨學校時間表生活，疫情下她要摸索獨自學習的節奏、編排自己作息。

「陳校長天地」電腦送數百學生

「補天」創辦人陳葒說，除了欠缺電腦，基層學生未必如中產家庭的子女，在家有獨立房間、寧靜環境溫習，加上家長或不懂指導子女學業，令基層學生學習效益遜於同儕。他說，補天早前籌募逾200萬元，向數百名學生贈送手提或平板電腦助他們網上學習，又向100個家庭提供半年「Wi-Fi蛋」上網服務。

針對DSE考生的需要，陳說「補天」邀請作家、教師等在網上講解中文科範文，亦有片段介紹大學選科及面試須知、其他升學出路等資訊。

明報記者