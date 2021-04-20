教育
星笈中文 第027期

文憑試攻略：議論文必備詞彙（二）

【明報專訊】詞彙不足，遣詞用字自然難以精煉和缺乏變化。文憑試卷二作文一向甚為留意考生的遣詞造句，本期繼續按主題提供一些議論文必備的四字詞及應用例子，若運用得宜，遣詞造句能力自然提升。（圖a）

上 / 下一篇新聞