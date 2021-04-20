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2021年4月20日星期二
星笈中文 第027期
批港大學生會抹黑兩制 《人民日報》：非管不可
科大首席副校倪明選 獲委廣州校校長
一人申竹篙灣檢疫中心考DSE
英譯饒宗頤著作 浸大獲多捐百萬
文憑試攻略：開考前最後提示
文憑試攻略：下筆認清任務 聆聽忌無目的
文言遷移：文言十三式之二：兩招掌握句子功能與類型
文憑試攻略：議論文必備詞彙（二）
備戰文憑：卷一指定篇章 試前檢視
文憑試攻略：開考前最後提示
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【明報專訊】《星笈中文》一連三期推出「文憑試攻略」幫助考生最後衝刺，中文科溫習來到最後9天，三位教師提供臨場備忘，進考場前的最後提示。
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批港大學生會抹黑兩制 《人民日報》：非管不可
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