科大首席副校倪明選 獲委廣州校校長

科大表示，在倪明選領導下，港科大（廣州）「發展計劃正如火如荼地進行」，學術和研究發展、教職員招聘、招生等均取得重大進展。科大表示，倪將辭任首席副校長，今年6月1日生效，校方將就該職位展開全球招聘。

辭任首副 6月生效

倪明選是計算機科學與工程領域學者，曾在美國密歇根州立大學任教，2002年加入科大，出任計算機科學及工程系主任，其後曾兼任科大多間研究所的所長。2015至2019年倪獲委任為澳門大學學術副校長，2019年重回科大任首席副校長。

科大校董會主席廖長城說，倪明選在引領科大創新教學發揮重大作用，「憑藉他豐富的行政經驗和追求卓越的熱情」，有信心倪能帶領港科大（廣州）於大灣區培育全球創新人才，並為整個地區的技術發展和改進作出貢獻。

科大校長兼港科大（廣州）理事會主席史維形容，倪明選是「帶領港科大（廣州）實現『港科大一體，雙校互補』願景的最理想人選」。