批港大學生會抹黑兩制 《人民日報》：非管不可

【明報專訊】香港大學學生會早前就大學國安教育向校長張翔發公開信，批評校方「斷送院校自主」、「愧對學士先賢」。官媒《人民日報》前晚發表題為「切除港大學生會『毒瘤』，還校園一片安寧」的評論文章，點名批評港大學生會自中央出手完善香港選舉制度以來再三發聲挑釁，公然抹黑學校推行國安教育課程，「在底線邊緣瘋狂試探，如此學生會已到了非管不可的時候」。
指改選制後再三挑釁 抹黑國安教育
《人民日報》微信公眾號前晚發表「人民銳評」，批評學生會故意選擇新修訂的基本法附件通過、國家安全教育日等時間節點，大肆抹黑「一國兩制」、破壞憲制秩序，「囂張氣焰令人髮指」。文章稱，港大學生會在「反中亂港的邪路上早已劣跡斑斑」，尤其在國安法出台、完善選舉制度為香港撥雲見日之時，港大學生會「賊心不死、逆勢而行」，不斷傳播反動思想，「妄圖蠱惑更多學生登上賊船，妄圖將高校綁上罪惡戰車，進而積蓄『繼續革命』的黑色能量」。
文章稱，誤入歧途的香港教育，必須經歷一場大刀闊斧的改革，需要「猛藥去痾」，去除象牙塔中的「惡瘤」。
前會長：料學生會繼續秉持良知
文章又不點名批評學生會前會長葉芷琳，稱「現任港大學生會會長」被稱為「周庭第二」，惟周庭現正服刑，「等待反中亂港分子的只有監牢和手銬」，正告隱藏在校園中的亂港分子，「玩火者必自焚」。
葉芷琳回應稱，她已卸任學生會會長一職，未來會以校委會本科生代表身分繼續跟進大學事務，稱學生會現時已進入補選階段，相信學生會未來會繼續秉持以良知行事。
學生會上周批校方「向政權折腰」
港大學生會上周五（16日）曾發公開信，稱校長張翔身為港大之首，卻串通各資助大學校長，「掛國家安全為幌子，行政治任務為實」。學生會質疑，國安教育無先例可循，促學校回應國安教育會否於下學年實施以及公開有關詳情，並釐清國安教育的學術目的，以及指出與內地的愛國教育分別。學生會於信中批評，校方在政治命令當前視專業操守為無物，「向政權折腰，甘作傀儡，扼殺學術」。
全國人大常委會上月通過修改香港選舉制度，學生會亦於本月7日發聲明，稱對人大常委親自終結香港選舉制度表示強烈憤慨，批評在滿目瘡痍的選舉制度下，提名、投票和參與選舉等的行為，除為政權背書外，已無任何實際意義，「今日反口覆舌，中共作為掘墓人也僅是為兩制蓋棺」。