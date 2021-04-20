批港大學生會抹黑兩制 《人民日報》：非管不可

指改選制後再三挑釁 抹黑國安教育

《人民日報》微信公眾號前晚發表「人民銳評」，批評學生會故意選擇新修訂的基本法附件通過、國家安全教育日等時間節點，大肆抹黑「一國兩制」、破壞憲制秩序，「囂張氣焰令人髮指」。文章稱，港大學生會在「反中亂港的邪路上早已劣跡斑斑」，尤其在國安法出台、完善選舉制度為香港撥雲見日之時，港大學生會「賊心不死、逆勢而行」，不斷傳播反動思想，「妄圖蠱惑更多學生登上賊船，妄圖將高校綁上罪惡戰車，進而積蓄『繼續革命』的黑色能量」。

文章稱，誤入歧途的香港教育，必須經歷一場大刀闊斧的改革，需要「猛藥去痾」，去除象牙塔中的「惡瘤」。

前會長：料學生會繼續秉持良知

文章又不點名批評學生會前會長葉芷琳，稱「現任港大學生會會長」被稱為「周庭第二」，惟周庭現正服刑，「等待反中亂港分子的只有監牢和手銬」，正告隱藏在校園中的亂港分子，「玩火者必自焚」。

葉芷琳回應稱，她已卸任學生會會長一職，未來會以校委會本科生代表身分繼續跟進大學事務，稱學生會現時已進入補選階段，相信學生會未來會繼續秉持以良知行事。

學生會上周批校方「向政權折腰」

港大學生會上周五（16日）曾發公開信，稱校長張翔身為港大之首，卻串通各資助大學校長，「掛國家安全為幌子，行政治任務為實」。學生會質疑，國安教育無先例可循，促學校回應國安教育會否於下學年實施以及公開有關詳情，並釐清國安教育的學術目的，以及指出與內地的愛國教育分別。學生會於信中批評，校方在政治命令當前視專業操守為無物，「向政權折腰，甘作傀儡，扼殺學術」。

全國人大常委會上月通過修改香港選舉制度，學生會亦於本月7日發聲明，稱對人大常委親自終結香港選舉制度表示強烈憤慨，批評在滿目瘡痍的選舉制度下，提名、投票和參與選舉等的行為，除為政權背書外，已無任何實際意義，「今日反口覆舌，中共作為掘墓人也僅是為兩制蓋棺」。