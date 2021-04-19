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2021年4月19日星期一
常識學堂 第209期
皇仁開放日移師網上 立體拍攝校園供參觀
IVE畢業生手機App 實時分析跑姿
學友社調查：逾六成考生憂出路 升20百分點
時事懶人包：收緊查冊
時事點對點：港獨有螢火蟲恐滅種
時事點對點：勞工團體促定義過勞死
Data解密：移民潮再掀？
生活看通識：郵政
概念解碼：電子支付
議題close-up：香港製造
每周焦點：德倡首針牛津疫苗次劑「溝針」 認未有安全科學證據
改良玩具弓 射得更遠
STEAM足迹：玩具弓箭的奧妙
新聞解碼：電動車減溫室氣體
答案
偵探M.A.D. 結識新朋友
食物的科學：無火如何生熱？
答案
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【明報專訊】■玩一玩
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