教育
常識學堂 第209期

新聞解碼：電動車減溫室氣體

【明報專訊】電動車有助減少溫室氣體排放，但它的充電池卻會造成污染。香港電燈有限公司（港燈）把退役電動車的充電池循環再造，改裝成大廈獨立後備電源，減低電池對環境的負擔。

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