教育
常識學堂 第209期

STEAM足迹：玩具弓箭的奧妙

【明報專訊】經過Will改良的玩具弓箭Hyper Strike可讓玩家輕鬆將箭射到76米以外，無論慣用左手還是右手的玩家都不會覺得不稱手。當中的巧妙之處及背後原理到底是什麼？

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