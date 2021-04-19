教育
通通識 第708期

生活看通識：郵政

【明報專訊】大家仍有寄信的習慣嗎？也許連電子郵件也很少傳送吧？香港各區的郵政局，除了郵政服務，也兼具社區服務功能，而郵票、首日封等，更是不少收藏者的心頭好。

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