教育
通通識 第708期

Data解密：移民潮再掀？

【明報專訊】近日，移民再次成為香港社會熱話。香港青年協會青年研究中心的「青年創研庫」於2020年12月8至13日期間，訪問了525名18至34歲青年，以了解他們對移民的看法。

上 / 下一篇新聞