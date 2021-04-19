學友社調查：逾六成考生憂出路 升20百分點

學友社去年12月至今年2月，以問卷訪問1768名DSE考生。九成考生稱疫情影響學習進度，逾八成稱疫情減低學習動力。

學友社學生輔導顧問吳寶城說，應屆考生受疫情影響逾一年，疫下網課學習效能較低，面授課暫停亦令教師較少機會支援學習有困難的學生，加上師生及同學間互動減少，令考生壓力高企。

海外升學查詢增

今屆最多考生認為往後出路是其壓力來源，吳寶城說考生非突然關心有關問題，而是上屆考生「考試是否舉行都不知」，擔心不來往後出路，今年調查結果只是回復到以往水平。吳又說，多了學生因擔心本港社會環境、嚮往外地生活及政治等，查詢海外升學問題。

學友社學生輔導中心主任莊栢基提醒考生，留意有否失眠、情緒波動、胃口變差等壓力警號。他建議考生向身邊的人抒發憂慮情緒，亦可參加健康活動，紓緩備試壓力。倘考生及家長有升學及應試相關問題，可於逢周二及周五下午4時至6時致電學友社學生專線2503 3399查詢。