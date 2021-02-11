IVE畢業生手機App 實時分析跑姿

IVE人工智能及手機軟件開發高級文憑畢業生鍾緯誠平時有跑步習慣，發現不少人因跑姿有誤而受傷，故他與同學以約1年時間開發程式，冀助跑手改善跑姿。

名為「Performance Runner」的程式運用立體圖像識別技術及人工智能（AI）技術分析跑步影像，用家拍攝跑步片段，應用程式可實時顯示跑手肩膀、手肘、臀部和膝蓋在跑步時的擺動角度，繼而提出建議，助用家改善以學習標準跑姿。程式亦可儲存跑步片段讓用家重溫。

中學田徑隊：助改善表現減受傷

長沙灣天主教英文中學田徑隊已試用程式數月，領隊教師吳志偉說，短跑速度快，憑肉眼觀察難向同學提出準確改善建議，加上有時指導學生「擺快啲」、「抬高啲」，學生未必領略到如何改進。吳說程式助他分析學生跑步時每一步的表現，容易得知哪一步出錯，令學生跑步表現有進步外，亦減少他們受傷及肌肉痠痛。