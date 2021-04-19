皇仁開放日移師網上 立體拍攝校園供參觀

皇仁書院學生會長顏溢飛說，每年開放日均是學生會年度盛事，惟去年因疫情取消。他說，疫情至今雖仍困擾生活，但過去一年社會大致適應新常態，今年決定周五至周六 （23至24日）一連兩日舉行網上開放日，並以「重生Nirvana」為主題。顏解釋，經歷社會不穩、疫情來襲，部分人的步伐或被打亂、感到迷惘，希望社會可以恢復不同活動的步伐，重拾熱情及希望。

主題「重生」 Discord辦互動活動

副會長容志恆說，學生會與不同學會、「功能組別」於具文字及語音功能的平台Discord上舉行互動活動、表演及實時聊天等。他舉例說，音樂學會為增添趣味，會於平台上與來賓玩「估歌仔」；輔導組亦安排了情境劇，根據來賓的即時討論，決定劇情發展。他又率先預告，有環節邀請名人分享，包括音樂監製王雙駿及歌手C AllStar。此外，學生會今年亦以立體攝影技術拍下了整個校園，來賓可在網上看到校園一磚一瓦。

今年開放日有別以往，學生籌辦時有一定難度。顏說，網上開放日比實體花費更多預備時間及工夫，包括開設網站、拍攝短片，以往開放日約需一至兩周時間預備，今年則花上約3個月時間。容志恆補充，明白網上與實體方式有別，故設計活動時已努力把以往開放日傳統及特色「最大化」呈現給來賓，了解部分來賓或不熟悉網上平台Discord，學生會亦特意製作短片介紹操作，並在不同活動前設簡介環節。

舊生會設展回顧百年史

皇仁舊生會亦配合開放日活動，屆時「百載兄弟情——皇仁舊生會百周年會慶」特別展覽亦會揭幕。皇仁舊生會行政及財務副會長朱啟明說，疫情下難以安排聚會及聚餐，將集中回顧舊生會的百年歷史，故早前收集來自學校與校友不同的文物，於校內的校史館展出。