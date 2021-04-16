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2021年4月16日星期五
語文同樂 第504期
不排除國安教育必修 公大：防學生惹麻煩
六成半學校稱難取樣本瓶
調查：逾八成DSE考生壓力大
名家學堂：她的電影四十
名家學堂：一生一心拍電影
新書試閱：「世界很苦，但你要甜」 自我療癒 書中找人生答案
閱讀篇章：〈白光〉——魯迅
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
博看世界：走進城中綠洲 重塑遊園印象
綜合精練．書信：環保意識
古典今用：秋思之祖，名不虛傳
周圍「中」：鹽從何來？
周圍「中」：食鹽多過食米
時事中文：蘇伊士事件
答案
人生教練：恃才魏臣 楊修
講故事：與眾不同的白雲
創意聊天室：古人追星
實戰篇：參考答案
【明報專訊】(1)
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不排除國安教育必修 公大：防學生惹麻煩
六成半學校稱難取樣本瓶
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名家學堂：一生一心拍電影
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綜合精練．書信：環保意識
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周圍「中」：食鹽多過食米
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