調查：逾八成DSE考生壓力大

女生Band1生壓力較大

調查發現，有31%受訪學生表示升讀中六後的壓力「大」，並有分別29%及21%學生表示壓力「較大」及「非常大」，稱女生壓力程度一般較男生高，表示有「較大」壓力的女生比男生多5.2百分點。調查亦發現，表示壓力程度「較大」的Band 1學生（32.4%）分別比Band 2和 Band 3學生高7.6及3.6百分點。調查稱，接近七成學生認為很大程度上能夠承受現有壓力，但有4%學生認為完全不能夠承受現有壓力。

調查又問及學生準備DSE的時間，接近六成學生（60.1%）用4個月或以上時間準備DSE，較往年上升7.8百分點，而用兩個月至三個月時間準備DSE的學生則有28.2%，較往年下降5.9百分點。

機構稱，近年DSE報考人數不斷下降，雖然考生升讀大學的競爭率較往年低，但因應疫情停課，學生今年較往年準備DSE的時間較長，建議學生應按自己能力，並尋求教師協助，處理現有壓力。