不排除國安教育必修 公大：防學生惹麻煩

新校長：未見有需要特別成立小組

公開大學校長林群聲本月1月上任，他昨日偕校董會主席黃奕鑑首次公開會見傳媒。林群聲稱，上任首要任務是延續大學多年累積下來的成果並加以發展，包括研究如何為學生提供更多教學設施，以及讓大學與社區聯繫。

林群聲昨被多次問及會如何推展國安教育，林群聲說，大學有通識課程，涉及品德及公民教育，相信國安法的元素亦會加入課程之中，不過目前仍屬個人見解，校方會再商討如何令學生了解國安法。他解釋，把國安法內容加入通識課程並非「特別」，憶述多年前亦有名為「香港社會」的課程，講述香港政制、歷史、政府組成及運作，故本港如有新法例，大學校方亦有責任把相關元素放入課程當中，令學生可接觸及了解。

至於有大學因應國安法擬成立委員會，林群聲說，看不到該校有需要特別成立小組，稱校方本身會做風險評估，不認為學校有觸犯國安法的風險。他又表示，教育局官員並無接觸校方討論大學國安教育事宜。

稱至今不覺學術自由有變

外界擔心國安法或有損大學學術自由，專長研究環境化學、生態毒理學的林群聲稱，不同學術領域的學者或有不同感受，就個人而言，至今不覺學術自由有變。他又強調，維持學術自由是所有大學的核心價值，不過各人也要遵守法例，如國安法可以清楚說明什麼事情可做不可做，相信對各方亦有好處，「嗰個地方明明無欄杆，就唔好行咁近」。

選委會教育界當然委員

提名民主派否 需看事態發展

另外，中央日前修改選舉制度，新選委會中教育界別有16席「當然委員」，包括身為公大校長的林群聲。林群聲稱，曾與大學管理層商討，認為既然有機會，會「用好張選票」及相關權力。他昨日未有分享對立法會或特首候選人的要求及準則，以及會否提名民主派人士，稱要視乎事態發展。

公開大學早前宣布改名為香港都會大學，林群聲希望今年9月1日可以正式改用新校名，同時公布新校徽。至於公開大學肇慶分校方面，林群聲稱進展順利，預計兩、三年後可開始招生，而本地生亦可到肇慶分校交流。