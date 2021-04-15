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2021年4月15日星期四
常識天下 第212期
下學年學生內地交流名額 11萬個涉1.3億6年新高
62教師過去10年遭DQ 22註冊被拒
教大張仁良邀國際生賞港產片
應用學習課程虛擬展覽 10機構介紹逾40課程
蝸居難求
時事議題：政府支援圓置業夢？
時事議題：重推租置計劃爭議
時事議題：答題指引
爆point大全：全球化下的公共衛生
題型拆解：共識困難題 論點須更闊深入
觀點與角度：通識科改革有益學生學習？
概念解碼：新聞自由
新聞測驗：
新聞測驗：答案
星級例子庫：國際協作
芬蘭姆明小說
真假fun一fun：姆明不是河馬？
新聞有常識：沙塵暴襲北京
新聞有常識：答案
世界幹什麼：「開」天眼
時光之旅：1452年4月15日——達芬奇出生
今期流行：如何辨別真假信息？
意見調查
新聞有常識：答案
【明報專訊】■Mind map
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下學年學生內地交流名額 11萬個涉1.3億6年新高
62教師過去10年遭DQ 22註冊被拒
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