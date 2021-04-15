教育
常識天下 第212期

新聞有常識：沙塵暴襲北京

【明報專訊】沙塵暴是由風帶來沙塵而出現的自然災害，它不止影響能見度，還直接影響人類健康。北京、石家莊等地出現沙塵暴，而且空氣質量指數更升至對人類健康有威脅的「危害」級別呢！

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