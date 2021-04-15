教育
常識天下 第212期

真假fun一fun：姆明不是河馬？

【明報專訊】芬蘭經典小說、卡通人物姆明，有一雙大大的眼睛、小小的耳朵，總是頂着圓嘟嘟的肚子，並有一條長長的尾巴，長得跟河馬十分相似，其實，姆明家族和朋友都是動物嗎？

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