62教師過去10年遭DQ 22註冊被拒

【明報專訊】2019年反修例運動爆發，令教師專業操守備受關注。根據教育局向立法會特別財委會提交的文件，過去10年有62人被局方取消教師註冊，另有22人被拒教師註冊申請。局方稱，上述教師及申請人主要涉及觸犯性罪行或欺詐罪、重複違犯一些輕微罪行、有嚴重誠信問題或專業失德等。局方指出，會繼續根據《教育條例》處理涉及教師失德或違法行為的個案，並支援學校在人事聘任作嚴格甄選和加強管理，防範不合適者出任教師。
被投訴教師姓名所屬校
教局拒公開
近年有意見要求當局公開遭投訴的教師及其所屬學校名稱。教育局指出，部分海外地區處理涉及教師投訴時，會公開有關教師的姓名、任教學校等個案詳情，惟局方認為不同地區或國家的做法各有其背景、法律及程序，不能簡單地把外國制度中的一部分移植到香港。
去年一名教師被指教材及教案散播「港獨」而遭取消註冊，有人建議當局審視教師設計的教材。教育局表示，學校的教材和閱讀材料數量龐大，審視教材建議不切實際。不過，局方稱教師須為教學的質量專業問責，當局年初亦就《港區國安法》向學校發指引，指出學校須設立或加強監察機制，確保校本課程的設計及教學資源內容符合課程宗旨、目標和內容。
局方又表示，學校管理層有責任了解和監察教師教學質素，並提醒教師不得在課堂教學、教材滲入偏頗、欠缺事實佐證或不符合課程宗旨和目標的內容，以保障學生福祉。