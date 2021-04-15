62教師過去10年遭DQ 22註冊被拒

被投訴教師姓名所屬校

教局拒公開

近年有意見要求當局公開遭投訴的教師及其所屬學校名稱。教育局指出，部分海外地區處理涉及教師投訴時，會公開有關教師的姓名、任教學校等個案詳情，惟局方認為不同地區或國家的做法各有其背景、法律及程序，不能簡單地把外國制度中的一部分移植到香港。

去年一名教師被指教材及教案散播「港獨」而遭取消註冊，有人建議當局審視教師設計的教材。教育局表示，學校的教材和閱讀材料數量龐大，審視教材建議不切實際。不過，局方稱教師須為教學的質量專業問責，當局年初亦就《港區國安法》向學校發指引，指出學校須設立或加強監察機制，確保校本課程的設計及教學資源內容符合課程宗旨、目標和內容。

局方又表示，學校管理層有責任了解和監察教師教學質素，並提醒教師不得在課堂教學、教材滲入偏頗、欠缺事實佐證或不符合課程宗旨和目標的內容，以保障學生福祉。