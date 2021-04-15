下學年學生內地交流名額 11萬個涉1.3億6年新高

內地專業交流

料逾2300教師參加

教育局稱，鑑於新冠疫情，自去年1月底開始，所有由局方籌辦或資助的內地交流計劃已暫停或延後，而下學年（2021/22）的預算參加人數與疫情前預算相若。

不過，根據當局回覆立法會特別財委會議員的書面查詢，下學年局方預計參加內地交流計劃的學生名額及預算開支均比疫情前多（見表）。教育局稱會密切留意疫情發展，以及通關情况，在適當時間復辦內地交流計劃，並宣傳推廣，鼓勵學校積極讓學生參加。

至於教育局為教師舉辦的內地專業交流計劃，參加的幼稚園、小學、中學、專上教師人數所涉預計開支亦為6年新高。

教育局預計下學年有約2320名教師參加內地專業交流計劃，比本學年增加1140名，而預算開支達1300萬元，比本學年增加逾一倍。

國民教育組編制增至14人

局方表示，課程發展處負責策劃和發展《憲法》、《基本法》及國家安全教育的「德育、公民及國民教育組」編制亦有增加。局方稱，該組2016/17學年的編制有10名各職級的課程發展主任，而於2018/19至2019/20學年，該組編制已增至11人，本學年更增至14人。局方稱，未來會因應課程發展需要檢視人手編制。

另外，教育局2018/19學年起為締結內地姊妹學校的本地學校提供津貼，本學年的津貼金額為15.6萬元。教育局表示，截至今年3月，有663所本地學校與內地學校結為1887對姊妹學校。