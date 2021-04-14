構思助長者買餸科技方案 港生奪亞太冠軍

奧的斯（OTIS）去年推出名為「Made to Move Communities」的企業社會責任計劃，邀請全球14個國家或地區的中學參賽，學生需運用STEM教育為基礎的方案，解決一個真實的社會問題。參賽學生會接受8周訓練，最後向OTIS管理層匯報其解決方案。代表香港的元朗信義中學中五生提出的方案從日本和新加坡代表中脫穎而出，奪得亞太區冠軍。

參賽者須用STEM解決社會問題

得獎學生之一顏嘉琪稱，長者在不同攤檔購置的貨物會分別經輸送帶傳送至下一層集合，運送到長者所選的街市出口，整個過程以紫外線C（UVC）消毒，長者可使用專屬的QR碼到選定出口領取。

App設聲控提醒長者到人流少攤檔買餸

她說，街市若太多人聚集，團隊設計的「乖孫」App亦會提醒長者，讓他們先到較少人的攤檔買餸；該App特意以聲控操作，讓對智能產品有所抗拒的長者，可透過聲控下達指令，增加使用意欲。團隊又於方案中加入機械人，長者若一次過購買多些食材，機械人也可代為送貨到府上。