公大校徽比賽有結果 不採用 校方：只參考 會再找專業公司設計

【明報專訊】香港公開大學計劃9月採用新校名「香港都會大學」，屆時亦會有新校徽。公大早前舉辦「大學校徽設計比賽」，並於校網公布三甲結果，不過校方表明根據比賽條款及細則，不會採用得獎作品為新校徽，會委任專業設計公司設計，「得獎作品只作設計團隊參考用途」。公大學生會稱，校方早前未有就新校名諮詢學生意見，相信今次新校徽做法一樣，憂慮新校徽設計滲透「內地意味」。
收1600作品 冠軍獎金5萬
公大早前舉辦校徽設計比賽，邀師生、校友及公眾，就新校名「香港都會大學」設計新校徽，評審團由大學管理層、諮議會、校董會、大學社群代表，以及創意藝術學系專業團隊組成。校方近日於校網公布結果，稱有859名參賽者提交逾1600份參賽作品，反應熱烈，又張貼比賽冠、亞、季軍得獎作品，冠軍獲5萬元現金獎。校方稱會委任專業設計公司設計新校徽，得獎作品只作設計團隊參考用途。
學生會：恐新校徽滲內地味 料沒諮詢
公大學生會外務副會長劉宇杰稱，料設計新校徽過程不會有諮詢學生程序，他說一如早前校方決定用新校名的做法，在校董會通過決定時，身兼校董的學生會長才會知悉。劉宇杰稱憂慮新校徽設計滲透「內地意味」，「校方為迎合大灣區發展，校名、校徽都要配合」。
公大：待立會審批改名後9月啟用
公大回覆本報稱，大學已啟動修改大學條例的程序，待立法會正式審批後，新校徽計劃於9月1日連同新大學名稱一併正式採用。
公大續稱，希望新校徽的設計能反映大學新名稱「香港都會大學」的含意，並能清晰易辨，具備獨特性，同時富美感、現代感、原創性及創意。