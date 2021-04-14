公大校徽比賽有結果 不採用 校方：只參考 會再找專業公司設計

收1600作品 冠軍獎金5萬

公大早前舉辦校徽設計比賽，邀師生、校友及公眾，就新校名「香港都會大學」設計新校徽，評審團由大學管理層、諮議會、校董會、大學社群代表，以及創意藝術學系專業團隊組成。校方近日於校網公布結果，稱有859名參賽者提交逾1600份參賽作品，反應熱烈，又張貼比賽冠、亞、季軍得獎作品，冠軍獲5萬元現金獎。校方稱會委任專業設計公司設計新校徽，得獎作品只作設計團隊參考用途。

學生會：恐新校徽滲內地味 料沒諮詢

公大學生會外務副會長劉宇杰稱，料設計新校徽過程不會有諮詢學生程序，他說一如早前校方決定用新校名的做法，在校董會通過決定時，身兼校董的學生會長才會知悉。劉宇杰稱憂慮新校徽設計滲透「內地意味」，「校方為迎合大灣區發展，校名、校徽都要配合」。

公大：待立會審批改名後9月啟用

公大回覆本報稱，大學已啟動修改大學條例的程序，待立法會正式審批後，新校徽計劃於9月1日連同新大學名稱一併正式採用。

公大續稱，希望新校徽的設計能反映大學新名稱「香港都會大學」的含意，並能清晰易辨，具備獨特性，同時富美感、現代感、原創性及創意。