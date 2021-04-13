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教育
2021年4月13日星期二
星笈中文 第026期
周四國安教育日 有中學介紹內地政治課
升中派位參加學生跌3% 校長籲勿因退學潮過度進取
中大獲捐3000萬 擴動物實驗設施
文憑試攻略：星級講座 考前攻略
文憑試攻略：審題不是審題號 咬文嚼字辨題型
文憑試攻略：議論文必備詞彙（一）
鵠說中文：記抒文應試策略（三）：實戰應試例子
文言遷移：文言十三式：5招掌握文言詞彙系統
備戰文憑：備戰攻略︰十二篇範文提問方向
備戰文憑：備戰攻略︰十二篇範文提問方向
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【明報專訊】學習之道，在乎將知識融會貫通，同時亦應舉一反三，閱讀之餘亦應逆向思考文章的擬題方向。今期將以《廉頗藺相如列傳》為例，分析擬題方向，讓考生們試前檢閱。
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