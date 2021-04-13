教育
星笈中文 第026期

備戰文憑：備戰攻略︰十二篇範文提問方向

【明報專訊】學習之道，在乎將知識融會貫通，同時亦應舉一反三，閱讀之餘亦應逆向思考文章的擬題方向。今期將以《廉頗藺相如列傳》為例，分析擬題方向，讓考生們試前檢閱。

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