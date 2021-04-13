周四國安教育日 有中學介紹內地政治課

局方高調倡辦活動 教協批長官意志

教協會長馮偉華稱，以往在國慶及回歸紀念日，當局僅鼓勵學校舉行升旗禮等活動，但現時局方高調建議學校在「全民國家安全教育日」辦活動，學校之間難免爭相「交數」。

馮偉華批評將國家安全工作放在學校是「長官意志」，擔心學校要推展國安相關活動，或侵佔學校工作空間、學生課堂時間等。

路德會西門英才中學在「全民國家安全教育日」早會有升旗禮，並有一名「德育、國民及公民教育組」教師分享。該校助理校長陳耀輝說，該教師屬「新香港人」，約8年前由內地來港，將介紹內地國安教育及政治課教授的內容、對有關課程的感受等。陳說，校方冀向學生多講解國情知識，惟「不會直接教要愛國」，學生不一定要認同內地制度，但他們需認識。

不直接教愛國 「多學國情毋須認同」

陳又說，當日「國家安全教育中心」流動展覽車會到訪學校，介紹國家主席習近平提出的「總體國家安全觀」。翻查資料，該中心去年底由建制派立法會議員何君堯牽頭成立，目標包括推動《基本法》23條立法。

鳳溪第一小學現正舉辦「國家安全衛士角色」及國安標語設計比賽，而在「全民國家安全教育日」，校內將設展板簡介國家安全，亦有問答比賽讓學生參與。校長朱偉林說，展出的資料取自政府當局，形容相關資訊「穩陣」。

有小學辦標語比賽 設展板簡介國安

朱說，小學生或感到國家安全距離遠，故校方會以日常生活例子切入，譬如解釋倘學生愛護學校、家庭，就會想保持校舍及家居整潔、寧靜，再引伸至若學生愛惜社會，就不應有破壞行為。他又說，《港區國安法》對小學生「無咁貼身」，故當日僅「輕輕帶一帶」法例內容，主要教授守法精神。

教育局為今年「全民國家安全教育日」新辦全港學生活動，包括「國家安全校園壁報設計比賽」和「2021『全民國家安全教育日』網上問答比賽」。局方昨回覆，截至上周五（9日）逾90間中小學提交了200份壁報設計比賽作品，另有超過400間中小學報名參加網上問答比賽，「反映學界積極參與」。