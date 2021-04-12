教育
常識學堂 第208期

偵探M.A.D. 朋友吵架了

【明報專訊】朋友各持己見並爭執時有發生，你或感到左右做人難。美差會潮浸服務聯會駐校社工黃靜儀說，處理爭執需要智慧，她更教導我們解讀情緒，一旦面對以上情况也不怕。

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