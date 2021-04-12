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2021年4月12日星期一
常識學堂 第208期
朝早行山晏晝返學 中五生：上課更專注
楊潤雄籲學生認識國家 稱有責充實自己作出貢獻
指「新通識」多談內地正面 教協憂難教授發展限制
時事懶人包：農業園，農地完？
時事點對點：追看疫情資訊 近八成人現抗疫疲勞
時事點對點：新疆棉風波
Data解密：「保就業」遏裁員
你識唔識：歐洲多國暫停注射牛津疫苗
配對題：
選擇題：
明報通識網：2020/21學年 時事通識問答比賽
Road to 5**：EU introduce Digital Services Act
中外人物：張一鳴
每周焦點：未成年抑鬱患者逾千 4年升倍
淨化系統 改善環境
STEAM足迹：淨化系統 如何運作?
時事常識挑戰(香港)：預測風季 做足準備
答案
偵探M.A.D. 朋友吵架了
濕地居民：市區的鳥鄰居
互動專區：三色豆增食慾？
偵探M.A.D. 朋友吵架了
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【明報專訊】朋友各持己見並爭執時有發生，你或感到左右做人難。美差會潮浸服務聯會駐校社工黃靜儀說，處理爭執需要智慧，她更教導我們解讀情緒，一旦面對以上情况也不怕。
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