指「新通識」多談內地正面 教協憂難教授發展限制

公民與社會發展科設三大主題，分別與香港、國家及世界有關。教協副會長田方澤昨在港台《城市論壇》稱，有關世界主題，三分之二學習重點側重中港內容，關注新科能否讓學生了解世界。他又稱學生倘要成為「批判性的愛國者」，認識國家時要了解發展限制、負面影響等，質疑學生在新科能否全面認識國家。

教聯：可談負面 惟低估國情複雜

教聯會副主席鄧飛說，現時通識科教授課程非不能談國家負面事，但低估國情複雜。他稱通識科公開試曾有試題涉內地「三農問題」，質疑師生有否足夠時間及學養以應付艱深的通識課程。田方澤反駁，國家安全、十四五規劃、一帶一路等新科內容可以很複雜，認為通識科問題取決於考評深淺程度以及教師選材。

公民與社會發展科9月在中四推行，出席節目的中學校長賴炳華說，新科令原本通識課程更聚焦，但距離推行新科僅餘5個月，現時仍未有清晰課程文件，「沒見過一個課程在這麼短的時間面世」，他關注學校能否好好推展新科。