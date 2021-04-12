楊潤雄籲學生認識國家 稱有責充實自己作出貢獻

楊潤雄昨在教育局網上專欄「局中人語」稱，回歸以來香港面對多次難關，國家均支持本港，包括在新冠病毒疫情「中央政府亦全力支持香港的防疫抗疫工作，在病毒檢測及疫苗方面提供強而有力的支援」，「說明了國家對我們的愛護與支持，而我們亦應履行國民責任，愛護國家、維護國家安全 」。

教育局上月致函全港中小學，建議學校在「全民國家安全教育日」升掛國旗區旗、簡介《港區國安法》等。楊潤雄說，在國民教育、《憲法》及《基本法》教育的基礎上，當局會繼續以「多重進路」方式支援學校展開國安教育，包括發課程文件闡釋不同科目課程如何自然連繫國安教育內容；當局亦會為教師提供國安教育相關培訓。

楊說，世界各國均重視國家安全，培育尊重國家與守法的公民向來是各國教育的重要目標，認為本港學校應讓學生明白，「香港人作為國民，既得到國家的大力支持，亦肩負維護國家安全的責任，並在『愛國者治港』的原則下，實踐『一國兩制』，一起為國家和香港社會的繁榮安定及持續發展作出貢獻」。