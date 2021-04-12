朝早行山晏晝返學 中五生：上課更專注

疫下缺乏運動 跑400米也喘氣

行山成為不少港人疫情下的假日活動，對於兩名就讀教佛教沈香林紀念中學的中五生霍楊昇及王諾而言則是每周例行習慣。霍楊昇稱，初中時會相約王諾等同學一起從屯門碼頭跑約半小時到大興，自己平日亦會於家附近跑上幾千米。不過自疫情來襲，他多日未有外出，除要於家中上網課，亦要照顧家中3名年幼弟妹，近月疫情放緩，缺乏運動的他再次跑步，跑400米竟亦覺喘氣。

有見體能大不如前，今年2月霍楊昇便決定與王諾及另一名同學組隊行山，每逢周一、三、五早上8時起行，行畢便到王的家換上校服，下午回校上課；星期二、四則預留早上溫習。2月至今，兩人已行過接近20次山，包括比較近住處及學校的青山、菠蘿山、屯門徑等，假日亦會挑戰較遠的山徑。霍楊昇說，小隊最常爬菠蘿山，稱難度較低，小隊也喜歡發掘不同路線，「搵到一條新路好新鮮，覺得好好玩……行到山頂會有種成就感，望下去好滿足」。

如今他們已成行山常客，回想兩個月前仍是「新手」，曾因走到中途發現不夠食水，要「靠意志力」完成整段路程。

新手準備不足 向行山客「撲水」

文憑試前盼挑戰全港山頭

霍楊昇憶述，與同學首次行青山時，每人只帶了一瓶樽裝飲品，走到中途才發現不夠，相當口渴，有熱心行山客見他們「面青」，贈橙給他們。他們吃過橙後繼續出發，到山頂後仍然口渴難耐，最後更要向其他行山客「撲水」，才得以完成整段山路。

被問及回校前行山會否影響上課精神，霍楊昇說，剛開始行山身體未習慣，上課時的確會疲累，但久而久之，行山過後上課反而更精神及專注，王諾更表示如當天因事未有行山，會心癢癢「好想行」。

兩人還有約一年時間迎戰文憑試，他們曾定下目標，希望文憑試前挑戰全港山頭，不過即使未實現目標，他們表示會堅持這個習慣，直至中六。