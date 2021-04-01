教育
常識天下 第211期

時事常識大挑戰（國際）：兒童眼中最受歡迎男星

【明報專訊】人們隨年齡、人生經驗而各有喜好，對事物的偏好也不一樣，美國「兒童選擇大獎」就是由兒童及青少年票選的歌影視頒獎禮，今屆最受歡迎電影男星是羅拔唐尼，你又喜不喜歡呢？

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