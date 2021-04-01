教育
常識天下 第211期

真假fun一fun：加拿大楓糖

【明報專訊】楓樹是加拿大的象徵，加拿大國旗上便有一塊紅紅的楓葉圖案。來自楓樹的楓糖，製成清甜的楓糖漿也是加拿大名物呢！

上 / 下一篇新聞

相關新聞