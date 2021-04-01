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2021年4月1日星期四
通通識 第705期
財赤新高
時事議題：如何開源節流？
時事議題：預算案減糖
時事議題：答題指引
影視看通識：讓生命燃亮生命
漫畫拆解：青年置業 提升生活素質？
摘星拆解：全球選秀節目興起 影響生活素質
新聞測驗：
新聞測驗：答案
星級例子庫：生物保育
樹汁製成楓糖漿
真假fun一fun：加拿大楓糖
時事常識大挑戰（國際）：兒童眼中最受歡迎男星
時事常識大挑戰（國際）：答案
世界幹什麼：「變臉」App與肖像權
時光之旅：1805年4月2日——安徒生誕辰
今期流行：玩耍有益身心
意見調查：
摘星拆解：全球選秀節目興起 影響生活素質
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【明報專訊】新聞資料
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財赤新高
時事議題：如何開源節流？
時事議題：預算案減糖
時事議題：答題指引
影視看通識：讓生命燃亮生命
漫畫拆解：青年置業 提升生活素質？
摘星拆解：全球選秀節目興起 影響生活素質
新聞測驗：
新聞測驗：答案
星級例子庫：生物保育
樹汁製成楓糖漿
真假fun一fun：加拿大楓糖
時事常識大挑戰（國際）：兒童眼中最受歡迎男星
時事常識大挑戰（國際）：答案
世界幹什麼：「變臉」App與肖像權
時光之旅：1805年4月2日——安徒生誕辰
今期流行：玩耍有益身心
意見調查：
財赤新高
時事議題：如何開源節流？
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今期流行：玩耍有益身心
意見調查：
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