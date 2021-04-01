教育
通通識 第705期

時事議題：如何開源節流？

【明報專訊】香港為開放型經濟，奉行簡單低稅率政策。新型冠狀疫情下全球經濟受衝擊，政府推出多項紓困措施，並面對龐大財赤。政府處理公共財政時，能否開源節流？

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