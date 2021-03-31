關注組就「朔夜」提案 中大校友評議會 拒開特別會員大會

評議會稱涉國安越職能

關注組批狐假虎威

中大校友評議會常務委員會近日回覆不會開會，稱「朔夜」針對國家安全的言論有可能違法及影響大學聲譽，認為提案已超越校友評議會的法定職能。

關注組回應稱，校友評議會常委會搬出「國家安全」為由是狐假虎威，借國安之名作「尚方寶劍」，打開評議會禁止討論校政的先例，批評常委會此舉只會令中大校友、師生和公眾極為反感，更製造常委會助長中大校方管理層一言堂的印象。

中大校友捍衛院校自主關注組早前要求評議會開會表決3個提案，包括譴責中大暫停代收學生會會費、要求學生會幹事會註冊為獨立社團或公司、暫停學生會相關學生在委員會的職務等，要求中大收回聲明及撤回決定等。

關注組前日收到中大校友評議會常務委員會回信，指提案所討論的議題涉及「朔夜」政綱內容，所發表的參選宣言及接受媒體訪問時發表的言論，而中大早前已作回應，阻止「朔夜」涉嫌違法的言論和行為延續，「由於其當中針對國家安全的言論有可能違法及影響大學聲譽」，認為提案已超越校友評議會的法定職能。