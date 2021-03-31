派校內地國情書：觀閱兵激動自豪 教協批肉麻或水土不服 有校長料學生不抗拒

《我的家在中國》繁體中文版由廣東教育出版社授權中華書局在港獨家出版，北京師範大學教育學部教授檀傳寶主編。出版社於書套形容該書是專門為青少年打造的「優質國情教育讀本」，「呈現一個完整、深厚、有魅力也有回味的中國」，建議分類為「兒童科普讀物／通識」書籍。教育局長楊潤雄早前表示，《我的家在中國》除了供學生閱讀，教師教學時亦可參考，令「資料更加充足」。

談語言章節 稱學普通話時髦

該書共48冊，分6個系列，包括山河、湖海、節日、民族、道路及城市。其中有關節日的《祖國生日快樂：國慶節》談及閱兵儀式，稱大多數人對國慶的記憶，更為深刻的是國慶大閱兵，並指「當三軍儀仗隊邁着整齊的步伐、帶着自信和莊嚴一路走來時，伴隨他們整齊的腳步聲，我們難以抑制內心的激動和對祖國的自豪之情……」，又稱人們在大閱兵看到了一串串「驚歎」。

另一冊《百花深處訪京城：北京》則介紹天安門廣場升旗禮，稱首次上京的人都會「與太陽公公有個約會」，清早到天安門廣場觀看升旗儀式，「看着冉冉升起的五星紅旗，莊嚴神聖的愛國情感油然而生，只想說句：『祖國，早上好！』」。另《多姿多彩的中國話：民族語言》稱學習普通話「在很多國家已經成為一件很時髦的事情！」

談香港：將在祖國懷抱興旺發達

該書不同書冊就香港亦有所着墨，其中《血脈相連一家人：台北、香港、澳門》介紹特區區旗與區徽，稱紫荊花紅旗寓意香港是祖國不可分離的一部分，「並將在祖國懷抱中興旺發達」。

教協副會長田方澤認為該書的表達方式對香港社會而言或有些「水土不服」，「這麼多年談及愛國心態，也不會如此肉麻、露骨」，以往會透過文化學習、敘述故事等方式做國情教育，擔心年輕人不接受書本的表述方式，「物極必反」。他又擔心，縱使教育局曾稱該書是輔助教材，交由教師專業決定是否採用，但區域教育服務處、督學時有問及，希望不會為學校造成壓力。

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成表示，該書由內地編者撰寫，國內文筆措詞與本港有很大分別，「可以說是文化差異」。他說，學生現時也會看內地書籍，相信不會抗拒該書，而該書是拉近本港與內地距離的機會，同時亦豐富了本地教材。

孔偉成又稱，目前該校教師正研究該書內容，初步計劃先把該書放在圖書館，日後可用作課題延伸閱讀或常識科專題研習的參考資料。