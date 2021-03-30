滙基書院2025年遷九龍灣轉直資

1974年創校的滙基書院是現存兩間「按位津貼」中學之一，所獲的政府津貼按學生人頭計算，有別資助中學按班級計算津貼。

校舍大兩倍 現屆小二可入讀

劉振華稱，2025年9月遷入新校舍及轉為直資學校，屆時中一為首批直資生，會收取學費，此前入學的學生（中二至中六）不受影響，過渡至2030/31學年成為全校直資模式。滙基書院與另一直資校滙基書院（東九龍）屬同一辦學團體，劉振華稱，盼透過兩校協作達協同效應，至於學費、開辦非本地課程等事宜則未知，待仔細研究。

盼推環保教育服務學習

滙基現時校舍欠缺禮堂，籃球場未達標準、標準課室數量不足等，未來新校舍地盤面積約7000平方米，將設置自學中心、各類主題式學習空間。劉振華稱，自己是滙基書院校友，亦曾於滙基書院（東九龍）工作10多年，未來轉直資後也會保持滙基傳統，希望每一名入讀的學生都有「幸福感」，與家人有好關係，對社會關心，且每人畢業時都找到自己目標，亦期望未來發展多元化課程，善用新校舍發展STEM、環保教育、服務學習（Service Learning）等。

此外，教育局原先亦開放西貢安達臣道石礦場用地的新小學及中學校舍的重置申請。惟新中學校舍被教育局撤回，教育局昨回覆，未能物色最適合的辦學團體。

保良局陸慶濤小學獲配安達臣道

至於安達臣道新小學校舍，教育局收到5個辦學團體申請，最終分配予保良局陸慶濤小學，料2025年遷入。校方昨稱，新校舍較現校舍面積增加近一倍，學校會善用新增空間，繼續優化現正推行的STEM教學及環保教育，設置STEM創客工作室、科學探索區、多媒體劇院、環保科技廊、綠茵莊園、可持續發展環保教育中心等，期望從小培養學生多方面的學習興趣及多元發展潛能。