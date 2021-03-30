申復課學校 打疫苗教員豁免檢測 教協批製造矛盾 壓力卸教師

教協副會長葉建源稱，教師只佔學校總人數很小的比例，僅他們做病毒檢測或接種疫苗，不能成為學校全面復課的合理原因，校內仍有傳播風險。他又說，家長與教師對接種疫苗有不同意見，局方的安排是製造學校持份者之間矛盾，批評當局將壓力卸至教師。他籲學校尊重教師打針與否的自由。

教育局信件稱，為鼓勵更多市民盡早接種，政府將陸續把完成接種疫苗，即已接種第二劑疫苗後再過14天，納入各項防疫抗疫政策中。若全校檢測申復課的學校，有個別教職員已完成兩劑疫苗接種，在接種第二劑疫苗的14天後可獲豁免定期病毒檢測。據教育局早前數字，共1400多間學校申請全校復課，包括約750間幼稚園、約500間補習學校，中小學則佔約160間。

教局籲允非教學時間離校打針

學校教職員早前已獲界定為接種疫苗的優先組別，教育局再次請學校鼓勵教職員接種疫苗，為個人、家人及全港市民帶來保障，又建議在不影響學校運作下，學校可為教職員提供彈性安排，例如採用彈性上班時間，或容許教職員在非教學工作的辦公時間離校接種有關疫苗。教育局稱，如教職員因接種疫苗不適而未能工作，校董會/法團校董會應根據《資助則例》、《僱傭條例》等批准他們放假（包括病假）。

提醒暫勿辦家長日畢業禮

早前有學校反映教師難抽空到檢測中心、樣本瓶不足等問題，教育局稱，若個別學校有確切困難未能獲取足夠的檢測樣本收集包供教職員檢測，學校可聯絡所屬學校發展組/幼稚園及幼兒中心聯合辦事處，教育局人員會盡量為有需要的學校提供協助。

教育局又提醒全校未全面恢復面授課堂和校內活動期間，為減少社交接觸和人群聚集，學校現階段不應舉行大型活動，如家長日、開放日、校園參觀或畢業禮等。