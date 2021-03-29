教育
常識學堂 第207期

食物的科學：明礬製復活節飾物

【明報專訊】復活節到了，我們可以用絨條和毛球製作兔子和復活蛋等復活節飾物。只要將飾品浸在明礬沉積水中，就能為飾品加上一粒粒結晶呢！

上 / 下一篇新聞