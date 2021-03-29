教育
通通識 第704期

概念解碼：身分認同

【明報專訊】身分是指個人在不同群體中的角色。而身分認同（sense of identity）則指個人認為與群體成員有共同的歸屬感。身分認同的建立受主觀感情、種族、制度、價值觀及經歷等各項因素影響。

上 / 下一篇新聞