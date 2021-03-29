教育
通通識 第704期

Data解密：線下禁足 線上更活躍？

【明報專訊】一連串的封城及禁足措施，令全球民眾的生活習慣以至生活模式未能回復正常，其中人們普遍認為網絡對生活的影響愈來愈大。以下數據或可讓我們更深入思考這個議題。

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