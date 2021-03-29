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2021年3月29日星期一
通通識 第704期
團體：在家學習需時適應 勿因成績否定網課
中大掌控微型送藥機械人導航 有望臨牀
科大消毒衣櫃1分鐘殺菌99.99%
時事懶人包：陸禁台鳳梨進口
時事點對點：11%考生願內地升學 8年最低
時事點對點：新冠疫苗專利 南非印度倡暫取消
Data解密：線下禁足 線上更活躍？
生活看通識：健康補充劑
中外人物：敏昂萊
概念解碼：身分認同
每周焦點：教局問多校CCTV情况
只有恐龍會變化石嗎?
STEAM足迹：化石如何形成？
新聞解碼：觀塘新建交通交匯處
Mindmap答案
偵探M.A.D. 被朋友冷落
食物的科學：明礬製復活節飾物
互動專區：復活節有蛋又有兔
Data解密：線下禁足 線上更活躍？
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【明報專訊】一連串的封城及禁足措施，令全球民眾的生活習慣以至生活模式未能回復正常，其中人們普遍認為網絡對生活的影響愈來愈大。以下數據或可讓我們更深入思考這個議題。
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團體：在家學習需時適應 勿因成績否定網課
中大掌控微型送藥機械人導航 有望臨牀
科大消毒衣櫃1分鐘殺菌99.99%
時事懶人包：陸禁台鳳梨進口
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新聞解碼：觀塘新建交通交匯處
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互動專區：復活節有蛋又有兔
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新聞解碼：觀塘新建交通交匯處
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